В Минске не увидели приготовлений к нападению на Белоруссию

В администрации президента Белоруссии не увидели приготовлений к нападению на страну

В Минске не увидели очевидных приготовлений к нападению на Белоруссию, но Запад, при этом, готовится к агрессивным действиям. Об этом заявил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко, передает БЕЛТА.

По его словам, власти страны не видят конкретных приготовлений к нападению, но присутствие Вооруженных сил Польши и блока НАТО у границ Белоруссии говорят об обратном.

«Если оценивать внешнеполитическую ситуацию вокруг нашей страны, то она складывается достаточно непросто. Наверное, мы сегодня переживаем один из самых сложных периодов после Великой Отечественной войны», — заявил Сергеенко.

Ранее замминистра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что милитаризация Украины может привести к столкновению стран, владеющих ядерным оружием. По его мнению, миру нужны новые неожиданные гаранты безопасности.