Российский пенсионер решил разобрать боеприпас и погиб

В Абинске Краснодарского края 74-летний мужчина подорвал себя при разборе боеприпаса

В Абинске Краснодарского края пенсионер случайно подорвался, когда занимался разборкой боеприпаса. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Предварительно, 74-летний мужчина нашел гранату в лесопосадке близ его дома в садовом товариществе «Родник» и решил ее разобрать. Его госпитализировали с многочисленными травмами, пенсионер скончался.

Следователи нашли на месте взрыва осколки от боеприпаса к подствольному гранатомету. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее жительница Калининграда пострадала от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Это произошло, когда 16-летняя россиянка вместе с родителями отдыхала на берегу реки Преголя. Семья решила развести костер, в результате чего сдетонировал находившийся под землей снаряд.