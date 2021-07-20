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Россиянка подорвалась на боеприпасе времен Великой Отечественной войны

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Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Жительница Калининграда пострадала от взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

16-летняя россиянка вместе с родителями отдыхала на берегу реки Преголя. Семья решила развести костер, в результате чего сдетонировал находившийся под землей снаряд.

Девушку ранило в плечо. Ее доставили в больницу. О других пострадавших не сообщается.

Ранее стало известно, что в одной из школ в Дагестане в руках у учителя во время урока ОБЖ взорвалась учебная граната РГД-5. Сообщалось, что 37-летнему учителю оторвало четыре фаланги пальцев. Мужчину госпитализировали.

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