Два человека погибли при столкновении двух фур в российском регионе

Под Красноярском столкнулись две фуры, два человека погибли, еще один пострадал

Под Красноярском в районе поселка Козулька столкнулись две фуры. В результате ДТП погибли два человека, еще один пострадал. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, пишет РИА Новости.

Авария произошла около 16:00 по московскому времени на 706 километре трассы P-255. На место инцидента прибыли шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.

«Они ликвидировали пожар, возникший после столкновения, на площади 10 квадратных метров, вытащили пострадавшего и передали его медикам, а также произвели деблокировку погибших», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в деревне Лаушки Краснослободского района Мордовии школьный автобус задавил переходившего дорогу четырехлетнего ребенка. По данным правоохранителей, за рулем школьного автобуса был 53-летний мужчина — он направлялся к остановке за учениками и насмерть сбил ребенка.