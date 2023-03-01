ВСУ потеряли до 90 человек на купянском направлении в зоне СВО
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составляют до 90 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огневое поражение украинским подразделениям нанесли военнослужащие «Западной» группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, на данном участке линии боевого соприкосновения уничтожены три автомобиля ВСУ, а также гаубица Д-30.
Помимо этого, за минувшие сутки были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника на территории Харьковской области и Луганской народной республики, отметили в военном ведомстве.
В то же время на краснолиманском направлении суточные потери ВСУ в живой силе превысили 150 человек убитыми и ранеными. На этом участке также были уничтожены два артиллерийских орудия ВСУ.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.