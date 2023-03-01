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14:01, 1 марта 2023Россия

ВСУ потеряли до 90 человек на купянском направлении в зоне СВО

Минобороны России: суточные потери ВСУ на купянском направлении составляют до 90 человек

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составляют до 90 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое поражение украинским подразделениям нанесли военнослужащие «Западной» группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, на данном участке линии боевого соприкосновения уничтожены три автомобиля ВСУ, а также гаубица Д-30.

Помимо этого, за минувшие сутки были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника на территории Харьковской области и Луганской народной республики, отметили в военном ведомстве.

В то же время на краснолиманском направлении суточные потери ВСУ в живой силе превысили 150 человек убитыми и ранеными. На этом участке также были уничтожены два артиллерийских орудия ВСУ.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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