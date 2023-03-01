ВСУ потеряли до 90 человек на купянском направлении в зоне СВО

Минобороны России: суточные потери ВСУ на купянском направлении составляют до 90 человек

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении составляют до 90 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огневое поражение украинским подразделениям нанесли военнослужащие «Западной» группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме того, на данном участке линии боевого соприкосновения уничтожены три автомобиля ВСУ, а также гаубица Д-30.

Помимо этого, за минувшие сутки были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы противника на территории Харьковской области и Луганской народной республики, отметили в военном ведомстве.

В то же время на краснолиманском направлении суточные потери ВСУ в живой силе превысили 150 человек убитыми и ранеными. На этом участке также были уничтожены два артиллерийских орудия ВСУ.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями операции президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.