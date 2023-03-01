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19:00, 1 марта 2023Россия

Герой России и прототип главного героя фильма «Кандагар» засудил соседей

Герой России и прототип героя фильма «Кандагар» Шарпатов засудил оскорбивших его соседей

Фото: John Moore / AP

В Тюменской области суд частично удовлетворил иск Героя России Владимира Шарпатова к оскорбившим его соседям по даче. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тюменской области.

Суд признал сообщения в мессенджере Viber порочащими честь мужчины, который стал прообразом главного героя фильма «Кандагар». Также в его пользу взыскали 83 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Истец требовал взыскать с ответчиков 2,5 миллиона рублей.

Шарпатов подал иск о защите чести и достоинства осенью 2022 года. Поводом к разбирательству стали обвинения Героя России в неуплате взносов в течение трех лет. Ответчиками по делу выступали семь жительниц Тюменской области.

Весной 2022 года Ленинский районный суд Тюмени взыскал в пользу Шарпатова 60 тысяч рублей с женщины, которая усомнилась в том, что он достоин звания Герой России.

В августе 1995 года самолет Ил-76 под управлением Шарпатова был принудительно посажен на аэродром вблизи афганского города Кандагар. Экипаж воздушного судна попал в плен. Летчики сумели убедить талибов («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация) в необходимости обслуживать самолет. В августе 1996 года экипажу удалось завести двигатели и бежать на своем же самолете.

Летом 2010 года о тех событиям сняли художественный фильм «Кандагар».

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Алан Босиков
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Герой России и прототип главного героя фильма «Кандагар» засудил соседей
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