СКР изучит факты привлечения детей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ

СКР изучит факт привлечения подростков для участия в боях на стороне ВСУ возле Артемовска

Российские следователи начали изучать факт привлечения детей к участию в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в районе Артемовска был замечен автобус с подростками, которым не исполнилось 18 лет. Вопреки нормам международного права, украинские подразделения решили использовать их в боях против Российской армии.

СКР намерен дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к этому решению.

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