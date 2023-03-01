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19:03, 1 марта 2023Силовые структуры

СКР изучит факты привлечения детей для участия в боевых действиях на стороне ВСУ

СКР изучит факт привлечения подростков для участия в боях на стороне ВСУ возле Артемовска

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российские следователи начали изучать факт привлечения детей к участию в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в районе Артемовска был замечен автобус с подростками, которым не исполнилось 18 лет. Вопреки нормам международного права, украинские подразделения решили использовать их в боях против Российской армии.

СКР намерен дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к этому решению.

Ранее сообщалось, что суд в Донецке рассмотрел дело несовершеннолетней наводчицы СБУ.

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Владимир Шарапов
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