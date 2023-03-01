Телеведущий Владимир Соловьев заступился за подростков из нашумевшей группировки «Редан»

Российский телеведущий Владимир Соловьев заступился за анимешников из нашумевшей субкультуры «Редан», которые попали в поле зрения общественности после сообщений о том, что ее участники якобы участвовали в массовых драках в торговых центрах. В программе «Полный контакт» он разграничил объединение «Редан» и «ЧВК Редан», назвав вторую группировку намеренно развернутой провокацией. Запись эфира доступна на YouTube.

Соловьев заявил, что тему с «ЧВК Редан» намеренно раскручивают провокаторы, которые устраивают вражду между поклонниками аниме и другими молодежными движениями. «И начинаются крики, что вот, это деструктивная молодежь, ничего хорошего… Вообще, когда взрослые люди лезут в субкультуру 14-летних, то советую это делать а) профессионалам, б) тем, которые хотя бы чуть-чуть больше [разбираются], чем услышали где-то краем уха», — добавил Соловьев.

Как указал телеведущий, существует субкультура «Редан», объединяющая фанатов аниме, и так называемая «ЧВК Редан». По его словам, подростки из первой не занимаются насилием, в то время как вторая, которую обвиняют в массовых потасовках и враждебном отношении к другой молодежи, является «талантливой разводкой», организованной в России из-за рубежа.

Соловьев также отметил, что удивился повышенному вниманию к представителям неформального объединения в России и тому, что ситуацию комментировали в том числе высокопоставленные государственные деятели.

Говоря о ситуации с «ЧВК Редан», телеведущий также счел, что общество зря переживает из-за нее. «Давайте уже в чувство придите все. (...) Вы сейчас задротов доведете до того, что они с собой начнут кончать. Они и так испуганные уже насмерть, позакрывали, пораспускали [все]», — сказал он.

Ранее Telegram-канал «Война с фейками» заявил, что за массовыми драками подростков, связанными с «ЧВК Редан», могут стоять украинские центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). По его информации, молодых людей могли намеренно стравливать друг с другом.

О движении «ЧВК Редан» стало известно из-за массовых драк с его участниками в российских торговых центрах. После инцидентов прошли задержания, также сообщалось об устроенных полицией облавах на подростков из «ЧВК Редан».