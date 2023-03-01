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18:18, 1 марта 2023Силовые структуры

Бывший начальник отдела МЧС Москвы предстанет перед судом за взятки

Экс-главу отдела управления МЧС по Москве отдали под суд по делу о взятках на 1,8 млн руб.

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Хамовнический районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего начальника отдела оперативного управления ГУ МЧС России по Москве, обвиняемого в получении взяток на общую сумму в 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение. По данным следствия, обвиняемый занимался согласованием материалов, связанных с защищенностью торговых объектов и паспортов безопасности по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С ноября 2018 года экс-глава отдела МЧС стал брать денежное вознаграждение от предпринимателя за содействие в беспрепятственном и скорейшем подписании паспортов безопасности десяти торговых объектов. При передаче очередной взятки осенью 2021 года его задержали.

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Любовь Ширижик
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