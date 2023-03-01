У россиян массово появилась новая привычка в путешествиях

OneTwoTrip: каждый восьмой россиянин бронирует отель за несколько дней до поездки

Отечественные туристы стали реже планировать путешествия — каждый восьмой россиянин бронирует отель за несколько дней до поездки. О появлении новой массовой привычки путешественников говорится в совместном исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и разработчика IT-решений Bnovo, пишет РИА Новости.

При этом около 22 процентов респондентов предпочитают резервировать номера за месяц до предполагаемого отдыха, за два и три месяца бронируют отпускное жилье 13 и 14 процентов опрошенных соответственно. 11 процентов соотечественников планируют заселение за две недели до поездки, 12 процентов — за несколько дней. Восемь процентов начинают выбирать место размещения на отдыхе за шесть месяцев, шесть процентов — более чем за полгода.

Кроме того, исследование показало, что 74 процента туристов для проживания выбирают отели и гостиницы. 33 процента опрошенных предпочитают на время отпуска арендовать квартиру, 12 процентов — снять дом. Меньше всего (около одного процента) респондентов используют в качестве жилья дом на колесах.

Ранее путешественникам назвали самые дешевые города России для поездок в начале весны. Так, выгоднее всего отправиться на самолете в Иркутск, Сочи и Псков — отправиться на Байкал в марте обойдется в 6,8 тысячи рублей, на популярный курорт Кубани — 3,7 тысячи, в Псков — 1,5 тысячи.