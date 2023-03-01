В российском городе на двухлетнего ребенка упало бетонное ограждение

В Уфе двухлетний ребенок попал в больницу с травмами из-за падения бетонного ограждения

В Уфе двухлетний ребенок попал в больницу с травмами из-за падения бетонного ограждения. Об этом сообщается на сайте регионального портала UFA1.RU.

Все произошло на улице Ферина. В городском управлении гражданской защиты пояснили, что мальчика госпитализировали для обследования.

Другие обстоятельства случившегося в российском городе сейчас устанавливаются.

18 января сообщалось, что в подмосковной Лобне пьяный девятиклассник упал с 18 этажа в сугроб и выжил. Подросток рассказал, что выпил спиртное, после чего попытался присесть на край ограждения общего балкона, поскользнулся и сорвался вниз.

Медики диагностировали у него множественные ушибы и сотрясение головного мозга. В свою очередь, полицейские нашли личные вещи девятиклассника на балконе 18 этажа.