На упавшем под Москвой беспилотнике нашли украинскую маркировку

РБК: на упавшем в Подмосковье беспилотнике обнаружили украинскую маркировку

На беспилотном летательном аппарате (БПЛА), который упал рядом с газораспределительной станцией в Подмосковье, нашли украинскую маркировку. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ, и представитель территориального отдела полиции.

Собеседники агентства уточнили, что обнаруженный беспилотник не стоит на вооружении в Вооруженных силах России и на нем присутствует маркировка UJ-22 Airborne. Подобные аппараты производит украинская компания «Укрджет».

Дальность полета указанного БПЛА, как рассказал военный аналитик Дмитрий Дрозденко, может достигать 800-900 километров. Кроме того, он способен развивать скорость до 120 километров в час и находиться в воздухе до восьми часов.

Ранее стало известно, что упавший под Москвой беспилотник был начинен взрывчатым веществом — внутри аппарата нашли две взрывчатки С-4 общим весом около одного килограмма и четыре заряда к ручному противотанковому гранатомету.

О случившемся стало известно во вторник, 28 февраля. Аппарат, предположительно, упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в деревне Губастово. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев информировал, что в результате ЧП жертв и разрушений нет.