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06:07, 1 марта 2023Среда обитания

Вдова известного комика решила избавиться от роскошного дома

Вдова комика Родни Дэнджерфилда выставила на продажу дом за $17,8 млн

Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Globallookpress.com

Вдова известного комика Родни Дэнджерфилда Джоан решила избавиться роскошного дома в Лос-Анджелесе. Она выставила объект на продажу за 17,8 миллиона долларов, передает Dirt.

Особняк располагается в жилом районе Голливуд Хилс. Джоан приобрела его за 6,3 миллиона долларов в 2005 году, вскоре после смерти мужа. Площадь двухэтажного дома составляет более 500 квадратных метров, внутри есть четыре спальни и шесть ванных. Их дополняют гостиная с камином и окнами в пол, отдельная столовая, кухня и домашний кинотеатр.

Снаружи оформленный в белых тонах дом окружен высокими деревьями. На крыше здания расположена открытая зона для отдыха с чащей для костра. Помимо основной постройки, на территории имеются гараж на три машины, бассейн и зона для отдыха.

Ранее в феврале от дома в Лос-Анджелесе захотела избавиться актриса Хлоя Морец. Она выставила недвижимость на продажу за 5,99 миллиона долларов. Речь идет о трехэтажном особняке с шестью спальнями и тремя спальнями площадью более 600 квадратных метров.

Александра Качан
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