Москвичам рассказали о возможности сэкономить время в метро

Собянин: экономия времени при ежедневных поездках по БКЛ составит до 35-45 минут

Благодаря появлению новых маршрутов москвичи смогут сэкономить время при поездках на метро. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, с открытием новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день. «Десятки более коротких и удобных маршрутов, десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта для миллионов пассажиров и возможности для развития подземки на долгие годы вперед», — написал он.