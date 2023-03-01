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16:00, 1 марта 2023Среда обитания

Москвичам рассказали о возможности сэкономить время в метро

Собянин: экономия времени при ежедневных поездках по БКЛ составит до 35-45 минут

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Благодаря появлению новых маршрутов москвичи смогут сэкономить время при поездках на метро. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

По его словам, с открытием новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) пассажиры будут экономить в пути до 45 минут в день. «Десятки более коротких и удобных маршрутов, десятки миллионов сэкономленных часов, больше комфорта для миллионов пассажиров и возможности для развития подземки на долгие годы вперед», — написал он.

Платон Щукин
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