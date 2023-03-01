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15:36, 1 марта 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили об интенсивных обстрелах украинских позиций в Артемовске

В ВСУ заявили об интенсивных обстрелах украинских позиций на востоке Артемовска

Фото: John Moore / Getty Images

Российские военные ведут интенсивный обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на востоке Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявили в командовании украинских войск, сообщает телеканал CNN.

По словам командира 28-й бригады ВСУ полковника Юрия Мадьяра, последние сутки позиции украинской армии в городе «обстреливаются изо всех сил». Он также указал на сложную ситуацию на севере населенного пункта, где российские войска пытаются взять под свой контроль дорогу, по которой ВСУ обеспечивают снабжение своих подразделений в Артемовске.

Ранее советник президента Украины Александр Роднянский допустил стратегическое отступление частей ВСУ из Артемовска. Он пояснил, что командование украинской армии может принять такое решение, чтобы не жертвовать напрасно жизнями своих военнослужащих.

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Алевтина Запольская
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