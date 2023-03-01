В Кремле ответили на вопрос об изменениях из-за закона о госязыке

Песков заявил, что язык публикаций Кремля изменят после ознакомления с новыми словарями

В Кремле пока не планируют менять язык публикаций в связи с законом о защите русского языка от заимствований. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, сначала необходимо ознакомиться с пособиями и словарями, которые подготовят в соответствии с новыми нормами, и только после этого вносить лингвистические изменения в речи и тексты.

«Потом уже будем решать», — ответил официальный представитель Кремля на вопрос журналистов.

Закон о госязыке, о котором идет речь, был подписан президентом России Владимиром Путиным 28 февраля. Документ ограничивает использование иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке. Принятие закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка, а также обеспечит контроль за качеством подготовки словарей и справочников.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством России 26 октября 2022 года и одобрен нижней палатой парламента 16 февраля, а Советом Федерации — 22 февраля.