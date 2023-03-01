В России появилось несколько новых дорожных знаков в рамках обновления ПДД

В России вступили в силу изменения правил дорожного движения (ПДД), согласно которым на дорогах страны появится несколько новых знаков. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, появятся знаки: «Движение автобусов запрещено» (не относится к школьным автобусам и маршруткам), «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности», «Зарядка автомобилей».

Также появятся две разновидности знака «Парковка». Первый — для платной парковки, а второй — для указания на места для инвалидов. Ранее в обоих двух случаях применялись соответствующие таблички.

По той же схеме вводится несколько вариаций знака «Въезд запрещен». Например, вместе со значком грузовика (въезд запрещен машинам тяжелее 3,5 тонны) или с красной звездочкой (въезд запрещен в субботу, воскресенье и праздничные дни).

Ранее сообщалось, что в России впервые уменьшилось число зарегистрированных механических транспортных средств.