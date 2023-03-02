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01:02, 2 марта 2023Мир

Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света

La Nacion: около 20 млн человек в Аргентине остались без света из-за сбоя на АЭС

Фото: Unsplash.com

Около 20 миллионов человек в Аргентине остались без света из-за сбоя в работе атомной электростанции «Атуча». Об этом сообщает газета La Nacion.

Отмечается, что это около 40 процентов всех потребителей электроэнергии в стране. Работа АЭС была приостановлена из-за пожара, который затронул линию электропередач.

Больше всего из-за происшествия пострадали провинции Санта-Фе, Кордова, Мендоса, Сан-Хуан и северо-западная часть Аргентины, уточнили в министерстве энергетики. Всего без света оказалось около шести миллионов домов.

В настоящее время в стране стоит сильная жара, во многих регионах в течение нескольких дней температура приближается к 40 градусам.

Ранее ученые Оксфордского университета выяснили, что более 90 процентов населения мира столкнется с воздействием экстремальной жары и засухи одновременно. Согласно исследованию, это усугубит социальное неравенство и подорвет усилия по снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Марина Совина
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