90 процентов населения мира столкнется с жарой и засухой одновременно

Nature Sustainability: одновременные жара и засуха участятся в 10 раз к концу XXI века

Ученые Оксфордского университета выяснили, что более 90 процентов населения мира столкнется с воздействием экстремальной жары и засухи одновременно. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Sustainability, это усугубит социальное неравенство и подорвет усилия по снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Комбинированные события экстремальной жары и засухи (англ. compound drought–heatwave, CDHW) считается одним из самых худших климатических стрессоров, угрожающих устойчивому развитию человечества. При этом физические механизмы, лежащие в основе CDHW и их влияния на социальную среду, остаются плохо изученными. Чтобы спрогнозировать, как глобальное потепление отразится на экстремальную жару и засуху, исследователи использовали масштабную климато-гидрологическую модель, состоящую из 111 элементов.

В случае худшего сценария, при котором углеродные выбросы будут достигать высокого уровня, частота экстремальных CDHW вырастет в 10 раз во всем мире, что будет сопровождаться неравномерным негативным воздействием на сельскохозяйственные экосистемы и социо-экономическую продуктивность к концу XXI века.

Дефицит влаги и жара способствует замедлению связывания углерода земными экосистемами и производства кислорода в большей степени, чем каждый фактор по-отдельности. Кроме того, поскольку бедные люди часто живут в районах риска и имеют ограниченные возможности адаптации, они могут быть более подвержены или более уязвимы к стихийным бедствиям, чем состоятельные люди. Люди в городских районах, как правило, более способны адаптироваться и изолировать себя от воздействия CDHW по сравнению с сельским населением.