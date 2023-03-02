Стала известна стоимость первых концертов Димы Билана

Рудковская заявила, что первые концерты Билана стоили около двух миллионов долларов

Российский продюсер Яна Рудковская в разговоре с «Пятым каналом» назвала стоимость первых концертов исполнителя Димы Билана.

Медиаменеджер отметила, что цена одного выступления начинающего артиста тогда составляла от 1,5 до 2 миллионов долларов. По ее словам, такие вложения поначалу не всегда окупались: «Но потом эти все дивиденды вернулись, потому что я работаю вполную. Я мало проигрываю».

Продюсер назвала то время периодом долгосрочных инвестиций, а также отметила, что не сомневалась в успехе Билана.

«В начале пути мы с Димой вкладывали в себя, в собственное имя, в собственную историю артиста. Когда у тебя крутые концерты, шоу, это меняет статус артиста», — рассказала Рудковская.

Ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что вложил три миллиона долларов в карьеру заслуженного артиста России Николая Носкова.