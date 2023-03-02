Появились подробности об атаке украинских диверсантов в российском регионе

Mash сообщил, что украинские диверсанты обстреляли школьный автобус в Брянской области

Целью группы украинских диверсантов в Брянской области стал школьный автобус. Подробности об атаке появились у Telegram-канала Mash.

По информации авторов поста, в результате обстрела погиб водитель автобуса.

В свою очередь, Telegram-канал SHOT сообщает о двух погибших из-за атаки диверсантов, однако не уточняет их личности.

О смерти двух человек также написал Telegram-канал 112. По его данным, в момент обстрела автобус собирал детей, чтобы отвезти в школу в селе Барахлово.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

Кроме того, 2 марта в результате атаки беспилотника загорелся жилой дом в Брянском селе Сушаны. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Позже Богомаз также сообщил, что минометному обстрелу со стороны Украины подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа региона. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены два домовладения.