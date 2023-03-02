Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 2 марта 2023Россия

Появились подробности об атаке украинских диверсантов в российском регионе

Mash сообщил, что украинские диверсанты обстреляли школьный автобус в Брянской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Целью группы украинских диверсантов в Брянской области стал школьный автобус. Подробности об атаке появились у Telegram-канала Mash.

По информации авторов поста, в результате обстрела погиб водитель автобуса.

В свою очередь, Telegram-канал SHOT сообщает о двух погибших из-за атаки диверсантов, однако не уточняет их личности.

О смерти двух человек также написал Telegram-канал 112. По его данным, в момент обстрела автобус собирал детей, чтобы отвезти в школу в селе Барахлово.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

Кроме того, 2 марта в результате атаки беспилотника загорелся жилой дом в Брянском селе Сушаны. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Позже Богомаз также сообщил, что минометному обстрелу со стороны Украины подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа региона. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены два домовладения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Брянской области начался бой с украинскими диверсантами
В России пообещали реакцию на возможные ядерные испытания США
В Брянской области опровергли гибель ребенка при атаке украинских диверсантов
Стало известно о повреждении электросетей в Полтавской и Сумской областях
Силовики назвали число заложников украинских диверсантов в Брянской области
Выявлена наиболее злоупотребляющая кофеином группа людей
Киркоров выразил благодарность недоброжелателям
Россиянам рассказали о «подводных камнях» при покупке жилья
YouTube удалил новый канал Артемия Лебедева
Парикмахер назвала простые способы сохранить качество волос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.