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20:20, 2 марта 2023Интернет и СМИ

В США не исключили конфликта Зеленского с командующим операцией в Донбассе

Автор 19FortyFive не исключил конфликта Зеленского с командующим операцией в Донбассе

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Аналитик Джек Бакби из США не исключил конфликта президента Украины Владимира Зеленского с командующим Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Эдуардом Москалевым, который ранее был снят с должности. Об этом обозреватель написал в материале для портала 19FortyFive.

«Нельзя исключать исключать возможность серьезных разногласий между украинским президентом и Москалевым», — высказался журналист.

Автор статьи удивился тому факту, что украинские власти никак не прокомментировали отставку Москалева. Бакби предположил, что кадровые изменения могли быть связаны с предстоящим наступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбасс.

О том, что Москалева сняли с должности с должности командующего ООС в Донбассе,стало известно 26 февраля. Он находился в этой должности с 15 марта 2022 года. Его предшественником являлся генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Олег Давыдов
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