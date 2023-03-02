В США не исключили конфликта Зеленского с командующим операцией в Донбассе

Автор 19FortyFive не исключил конфликта Зеленского с командующим операцией в Донбассе

Аналитик Джек Бакби из США не исключил конфликта президента Украины Владимира Зеленского с командующим Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе Эдуардом Москалевым, который ранее был снят с должности. Об этом обозреватель написал в материале для портала 19FortyFive.

«Нельзя исключать исключать возможность серьезных разногласий между украинским президентом и Москалевым», — высказался журналист.

Автор статьи удивился тому факту, что украинские власти никак не прокомментировали отставку Москалева. Бакби предположил, что кадровые изменения могли быть связаны с предстоящим наступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбасс.

О том, что Москалева сняли с должности с должности командующего ООС в Донбассе,стало известно 26 февраля. Он находился в этой должности с 15 марта 2022 года. Его предшественником являлся генерал-лейтенант Александр Павлюк.