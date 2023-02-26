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23:50, 26 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский снял с поста командующего силовой операцией в Донбассе

Зеленский снял с поста командующего операцией объединенных сил в Донбассе Москалева

Фото: Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский издал указ, согласно которому командующий операцией объединенных сил украинских военных в Донбассе Эдуард Москалев снимается с должности. Об этом сообщается на сайте офиса украинского лидера.

Отмечается, что Москалев находился в этой должности с 15 марта 2022 года. Его предшественником являлся Александр Павлюк.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц прокомментировал слова Зеленского о нехватке военной помощи для Киева, призвав его прекратить требовать от Германии и призвал его перестать жаловаться по этому вопросу. Он назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».

Также экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс усомнилась в будущем вступлении Украины в НАТО, уточнив, что Киеву тем не менее потребуются определенные соглашения в области безопасности.

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Марина Совина
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