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11:36, 2 марта 2023Культура

Мэлоун заявила о пережитом сексуальном насилии во время съемок «Голодных игр»

Джена Мэлоун заявила о пережитом сексуальном насилии во время съемок «Голодных игр»

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Американская актриса Джена Мэлоун рассказала, что пережила сексуальное насилие во время съемок фильма «Голодные игры: Сойка-пересмешница». Об этом сообщает ET c ссылкой на социальные сети звезды.

Артистка поведала, что съемки проходили во Франции, а также подчеркнула, что в тот момент переживала тяжелый период. Мэлоун добавила, что подверглась насилию со стороны коллеги, имя которого предпочла не раскрывать.

«Несмотря на то что это время в Париже было для меня чрезвычайно тяжелым, я переживала тяжелый разрыв, а также подверглась сексуальному насилию со стороны кого-то, с кем я работала, я была так благодарна за этот проект, за людей, с которыми я сблизилась», — сообщила актриса.

Ранее стало известно, что модель Эшли Морган Смитлайн созналась, что солгала о насилии со стороны американского певца Мэрилина Мэнсона и отозвала все обвинения.

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Анастасия Астахова
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