Участником диверсии в Брянской области оказался снимавшийся с Собчак актер

Участником диверсии в Брянской области оказался экс-актером из Санкт-Петербурга

Одним из участников диверсии, совершенной 2 марта в приграничном районе Брянской области, оказался актер и поэт Кирилл Канахин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы Mash изучили фотографии диверсантов, один из которых похож на Канахина. Известно, что он служил в труппе Академического Малого театра России и был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2». Он также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других. После окончания актерской карьеры был преподавателем йоги, после переехал на Украину.

В четверг, 2 марта на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Злоумышленники обстреляли автомобиль с местными жителями, в результате чего погиб находившийся за рулем местный житель, а также был ранен десятилетний мальчик.