Главы МИД Франции и КНР обсудили ситуацию на Украине

Главы МИД Франции и Китая Колонна и Цинь обсудили ситуацию на Украине в Нью-Дели

Главы МИД Франции и Китая Катрин Колонна и Цинь Ган обсудили ситуацию на Украине. Об этом рассказала французский министр в своем Twitter-аккаунте.

Политики впервые встретились на полях форума глав МИД «Большой двадцатки» в Нью-Дели. По словам Колонна, они затронули несколько тем. В их числе возобновление гуманитарных обменов, экономические отношения между странами, саммит по новому глобальному финансовому пакту, который пройдет в Париже в июне, вопросы биоразнообразия и океанов. Коме этого, они обменялись мнениями о конфликте на Украине.

В конце февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон отправится с официальным визитом в Китай в начале апреля. Целью его поездки, как утверждает информационное агентство Agence France-Presse (AFP), станет призыв Пекина помочь Франции в оказании давления на Россию для поиска способов прекращения конфликта на Украине и установления мира.