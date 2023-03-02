Раскрыта причина смены курса летевшего из Петербурга в Анталью самолета

Летевший из Петербурга в Анталью самолет Turkish Airlines сел в Будапеште для дозаправки

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью, приземлился в Будапеште для дозаправки. Причину смены курса лайнера РИА Новости раскрыли в компании.

Прежде чем сесть в венгерской столице, воздушное судно сделало несколько кругов над Литвой и Словакией. «Данный рейс чартерный, компания ожидала разрешения на пролет через воздушное пространство Польши, и ввиду этого самолету пришлось кружить в воздушном пространстве Литвы», — пояснили представители перевозчика.

По данным агентства, после дозаправки пассажирский лайнер вылетел из Будапешта и приземлился в турецком аэропорту с задержкой в три часа.

Ранее сообщалось, что воздушное судно Turkish Airlines, летевшее по маршруту Санкт-Петербург — Анталья, совершило незапланированную посадку в Будапеште. Отмечается, что изначально самолет вылетел из российского аэропорта Пулково с задержкой.