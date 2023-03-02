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23:51, 2 марта 2023Мир

Чехия предложила Австрии стать посредником в конфликте на Украине

Президент Чехии Земан: Австрия могла бы стать посредником между Россией и Украиной
Милош Земан

Милош Земан. Фото: Pool / Reuters

Президент Чехии Милош Земан заявил о способности Австрии выступить в качестве посредника в мирных переговорах на Украине. Об этом политик сообщил после встречи с австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом, его слова приводит Česká televize.

«Я сказал господину президенту [Австрии], что нейтралитет Австрии, в определенном контексте, может позволить ей играть посредническую роль в случае Украины и России», — поделился Земан. Он подчеркнул, что государство, которое не придерживается нейтралитета, не может быть посредником в конфликте. Чешский лидер добавил, что его предложение не является попыткой вмешаться во внутренние дела Австрии.

Ранее были перечислены страны, которые в настоящий момент могли бы стать посредниками между российской и украинской стороной. В их число вошли Китай, Индия и Израиль. Также уточнялось, что эту роль могла бы сыграть и Турция, но с некоторыми оговорками.

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Варвара Кузьмина
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