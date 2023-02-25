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19:22, 25 февраля 2023Мир

Перечислены способные стать посредниками между Россией и Украиной страны

Политолог Фельдман: посредниками между Россией и Украиной могут быть КНР, Индия и Израиль

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На текущий момент посредниками между Россией и Украиной могут выступить Китайская Народная Республика (КНР), Индия и Израиль, перечислил в беседе с «Лентой.ру» кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, отвечая на вопрос о посредниках в переговорном процессе.

«В современном мире есть не так много стран, которые потенциально могли бы стать посредниками в переговорном процессе между Москвой и Киевом. Подобную роль могут сыграть лишь те, кто обладает большим международным авторитетом, поддерживает доверительные отношения с обеими сторонами конфликта, имеет веские основания желать скорейшего установления мира, не вводит антироссийские санкции и не поставляет вооружение Украине», — заявил Фельдман.

На текущий момент под это описание полностью подходят только три страны: КНР, Индия и Израиль

Павел Фельдманполитолог

С некоторыми оговорками к их числу можно добавить Турцию, которая при всей пластичности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана остается членом НАТО и продолжает помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ), добавил политолог.

«Лучше всех с функциями посредника справился бы Китай. В последнее время Пекин демонстрирует явное стремление играть более заметную роль в европейской политике. Подтверждением тому служит недавно опубликованный план из 12 пунктов по урегулированию украинского кризиса», — убежден собеседник «Ленты.ру».

Однако говорить о посредничестве председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди или премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на данный момент нет смысла, поскольку официальный Киев наотрез отвергает саму идею переговоров с Москвой, а коллективный Запад только подливает масла в огонь конфликта, заключил Фельдман.

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Ранее пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила, что Швейцария не сможет претендовать на роль посредника в решении вопросов украинского кризиса из-за присоединения к антироссийским санкциям.

24 февраля глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил о готовности страны организовать переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул необходимость приложить все усилия для того, чтобы обеспечить уважение к территории Украины.

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Алена Шевченко
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