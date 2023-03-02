В Симферополе мать умершей после родов девочки заявила о пропаже ее тела

В перинатальном центре Симферополя исчезло тело умершего после родов младенца

В перинатальном центре Симферополя Наталья, мать девочки, которая умерла после родов, заявила о пропаже тела младенца. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

Наталью, которая почувствовала схватки, в пятницу, 24 февраля, доставили в перинатальный центр, где сутки спустя она родила девочку. Однако, по словам ее родственников, ребенка сразу же куда-то унесли. Затем роженице сказали, что новорожденная умерла и заявили, что за телом можно будет прийти в понедельник.

В назначенное время тела в морге не оказалось. Родители сначала обратились в региональный Минздрав, а затем в Следственный комитет, где следователи предположили, что тело может быть в морге при психиатрической клинике Симферополя. По словам родственников, из Минздрава никакого ответа они так и не получили, однако в ведомстве утверждают обратное.

«Руководством Перинатального центра ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко" пациентка была проинформирована о местонахождении тела ребенка», — говорится в Telegram-канале Минздрава Крыма. Там добавили, что тело девочки находится в ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы».

В феврале в Крыму 32-летняя местная жительница договорилась с тренером-инструктором по йоге о помощи в домашних родах. Однако роды прошли с осложнением, в результате смерть младенца наступила от удушения при прохождении родовых путей.