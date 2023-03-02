Фантазирующим о сексе жены с другим мужчиной мужьям дали совет

Психотерапевт Коннолли: фантазию о сексе жены с другим можно превратить в ролевую игру

Мужья, фантазирующие о сексе супруги с другим партнером, могут превратить эти мысли в ролевую игру в постели, предложила психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли. Такой совет она дала мужчинам в своей колонке для издания The Guardian.

К Коннолли обратился анонимный читатель, состоящий в счастливом браке 47 лет. Он заявил, что его сильно возбуждает эротическая фантазия об интимной связи жены с коллегой по работе. По его словам, до того, как пожениться, они с будущей супругой ненадолго расходились, и в этот период она завела короткий роман.

Долгое время она не говорила мне открыто о степени их физической близости, но недавно, почти 50 лет спустя, призналась, что они просто целовались и никогда не занимались сексом. Я всегда фантазировал, что у них были более тесные отношения, включая половой контакт, что меня очень возбуждает Из письма читателя Памеле Стивенсон Коннолли

В ответ Коннолли посоветовала мужчине деликатно предложить жене превратить его эротическую фантазию в ролевую игру и тем самым внести разнообразие в их интимную жизнь. Если они раньше уже пробовали нечто подобное, достаточно просто рассказать партнерше о своем желании и вместе продумать детали сценария. При этом важно, чтобы все, что будет происходить между парой, было по взаимному согласию, подчеркнула психотерапевт.

Если ваша жена не привыкла к ролевым играм, будьте осторожны и подходите к этому вопросу деликатно. Никогда не пытайтесь принудить ее делать то, что она считает неудобным или неприятным. Ролевые игры могут быть особенно сложными, когда основаны на реальном личном материале Памела Коннолли Психотерапевт

В то же время стоит с пониманием отнестись, если супруга откажется участвовать в этой игре, так как некоторые люди чувствуют себя уязвимыми, воспроизводя сценарии из своей жизни во время ролевой игры, подытожила Коннолли.

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