В Японии нашли еще один таинственный шар неизвестного происхождения

MBC: на южном острове Токуносима в Японии обнаружили второй шар диаметром 1,5 метра

Еще один шар неизвестного происхождения был найден на южном острове Токуносима в Японии, его диаметр составляет 1,5 метра. О втором найденном шаре сообщает японский телеканал MBC.

Сообщается, что шар был найден еще 28 февраля, правоохранительные органы и специалисты пришли к выводу, что он не представляет опасности.

21 февраля на пляже Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока в Японии) нашли подозрительный шар диаметром 1,5 метра, предположительно сделанный из железа.

