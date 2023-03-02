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09:32, 2 марта 2023Мир

В Японии нашли еще один таинственный шар неизвестного происхождения

MBC: на южном острове Токуносима в Японии обнаружили второй шар диаметром 1,5 метра

Кадр: Minaminihon Broadcasting Co

Еще один шар неизвестного происхождения был найден на южном острове Токуносима в Японии, его диаметр составляет 1,5 метра. О втором найденном шаре сообщает японский телеканал MBC.

Сообщается, что шар был найден еще 28 февраля, правоохранительные органы и специалисты пришли к выводу, что он не представляет опасности.

21 февраля на пляже Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока в Японии) нашли подозрительный шар диаметром 1,5 метра, предположительно сделанный из железа.

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Виктория Кондратьева
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