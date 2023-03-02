18-летняя дочь Чарли Шина показала тело в бикини

Модель Сэми Шин показала тело в бикини бренда Superdown на фото с отдыха на Гавайях

Дочь американского актера Чарли Шина Сэми поделилась снимком в откровенном образе с отдыха на Гавайях. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

18-летняя модель опубликовала фотографию, на которой показала тело в бикини розового цвета из ткани с эффектом металлик. Данный купальник представлен в ассортименте бренда Superdown за 95 фунтов стерлингов (8577 рублей). Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней — серьги-кольца.

Шин регулярно делится подобным контентом на платформе OnlyFans, пользователи которой получают доступ к контенту за определенную плату.

В феврале Кайли Дженнер также снялась в бикини за сотни тысяч рублей. Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она запечатлена на шезлонге во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Модель сняли в винтажном трехцветном купальнике французского бренда Chanel 1995 года выпуска, который покрыт блестящими кристаллами. Стоимость данного бикини составляет 9950 долларов.