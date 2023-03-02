Названы причины ссор россиян с соседями

«ВсеИнструменты.ру»: россияне чаще всего ссорятся с соседями из-за затопления квартир

Эксперты компании «ВсеИнструменты.ру» назвали основные причины ссор российских градланн с соседями. Чаще всего конфликты происходят из-за затопления квартир, так ответил на вопрос каждый пятый респондент, передает РИА Новости.

Помимо потопов, раздражает россиян также нарушение правил подключения к электросети (21 процент), запах из квартиры при приготовлении еды (18 процентов), насекомые (15 процентов).

Большая часть опрошенных (60 процентов) не поддерживает отношения с соседями, 17 процентов избегают тех, кто живет рядом, и только 23 процента общаются постоянно. 37 процентов выразили надежду, что люди из жилья рядом будут вежливы и дружелюбны, 24 процента хотели бы, чтобы они были чистоплотны, по 13 процентов понадеялись либо на то, чтобы соседи всегда приходили на помощь, либо — чтобы оказались замкнутыми интровертами.

Также россияне отметили негативное отношение к тем соседям, которые забывают выключить кран в ванной (10 процентов), к шумным гражданам (9 процентов), к тем, у кого идет постоянный ремонт (8 процентов), любителям держать собак, кошек и даже попугаев (7 процентов).

Большая часть опрошенных (79 процентов) никак не решает конфликтную ситуацию, 51 процент обращается к жильцам с устной просьбой, 22 процента жалуются в чате дома, 15 процентов вешают в подъезде объявления, а 13 процентов обращаются за помощью к правоохранительным органам и местным властям.

Ранее сообщалось, что в Петербурге хозяйка одной из комнат в коммунальной квартире оставила других жильцов без горячей воды, душа и ванны.