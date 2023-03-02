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10:40, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Зеленского раскритиковали из-за слов о США

Twitter: Зеленского осудили за слова об отправке США «своих сыновей и дочерей» на поле боя
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за слова о том, что в случае поражения Киева США, вероятно, придется напрямую участвовать в конфликте с Россией и отправлять на поле боя «своих сыновей и дочерей». Соответствующие комментарии появились в ряде аккаунтов в Twitter.

В ходе конференции, посвященной году спецоперации на Украине, Зеленский прокомментировал результаты опросов в США, показывающие, что все больше американцев начинают полагать, что США слишком активно помогает Киеву. Украинский лидер счел, что снижение такой помощи может негативно отразиться в том числе на США.

Он заявил, что в случае если Киев проиграет конфликт, Россия якобы придет в страны НАТО. «И тогда США придется отправить своих сыновей и дочерей, точно так же, как сейчас мы отправляем своих сыновей и дочерей, на поле боя, и им, придется воевать», — сказал Зеленский.

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«Я не собираюсь спокойно реагировать на предупреждения Зеленского о том, что моим сыновьям и дочерям "придется" делать. Ему нужно взять себя в руки, сражаться в своем же собственном конфликте и перестать умолять других делать это за него», — возмутился пользователь с ником Aldo Carassi. Just Sayin и другие комментаторы назвали заявление украинского лидера угрозой.

«Если он проиграет, тогда начнется новая глава, мы закроем эту книгу и отойдем в сторону. Начнем с того, что мы вообще не должны были участвовать в этом», — написал Sam The Cat, выразив уверенность в том, что президент США Джо Байден помощью Украине впустую тратит заработанные американцами средства вместо того, чтобы позаботиться о своей стране. Liberty Lair, в свою очередь, задался вопросом о том, какие есть доказательства тому, что в случае проигрыша Украины произойдет конфликт России и со странами НАТО. «Он бы так не говорил, если бы Украина сейчас побеждала», — заметил Todd.

Ранее обозреватель западной газеты Express Майкл Ноулз заявил, что Зеленский испытывает опасения относительно потери Артемовска (украинское название — Бахмут). Он также отметил, что взятие под контроль Артемовска станет для России стратегической и символической победой.

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Олег Давыдов
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