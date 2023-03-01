На Западе заявили об опасениях Зеленского относительно обороны Артемовска

Express: Зеленский опасается потери Артемовска, поскольку ВСУ все труднее оборонять город

Обозреватель западной газеты Express Майкл Ноулз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает опасения относительно потери Артемовска (украинское название — Бахмут), поскольку Вооруженным силам страны (ВСУ) становится все труднее оборонять город.

«Владимир Зеленский признает наличие риска полного разгрома украинских войск в Бахмуте», — говорится в материале.

Отмечается, что российская сторона усиливает натиск на артемовском направлении, который ВСУ сдерживают с большим трудом, в том числе направляет на штурм города части ЧВК «Вагнер» для прорыва обороны.

Автор материала выразил мнение, что взятие под контроль Артемовска станет для России стратегической и символической победой.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в Артемовске 70 процентов подготовленного личного состава.

Накануне основатель и глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силам ЧВК в городе продолжают оказывать «яростное сопротивление десятки тысяч бойцов украинской армии».

