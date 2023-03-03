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19:57, 3 марта 2023Мир

Посольство России призвало Лондон остановить русофобию

Посольство России в Лондоне: правительство Британии должно прекратить русофобскую политику

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Рост преступлений на почве национальной ненависти в отношении россиян, живущих в Великобритании, вызван русофобской политикой страны, считают в посольстве России в Лондоне. Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

«Намерены пристально следить за выполнением Великобританией соответствующих международных обязательств», — пообещали в дипмиссии. Там также считают, что именно Лондон несет ответственность за усиление межэтнических трений.

По данным телеканала Sky News, в некоторых районах Британии сильно выросло число преступлений, совершаемых в отношении граждан России. Это произошло после начала боевых действий на Украине в феврале 2022-го. Например, в Большом Манчестере число правонарушений против россиян за последний год увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом (с 6 до 13).

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Виктория Кондратьева
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