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02:28, 3 марта 2023Бывший СССР

На Украине захотели мобилизовать работников АЭС

«Известия»: работников АЭС планируют мобилизовать в ВСУ

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

На Украине захотели мобилизовать работников атомных электростанций (АЭС). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, соответствующее письмо на имя главы НАЕК «Энергоатом» Петра Котина направила депутат Верховной рады Ирина Венедиктова. В частности, она попросила предоставить списки специалистов, которых можно привлечь в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей отправили на фронт по приказу Минобороны Украины за невыполнение плана по мобилизации. До этого советник главы Минобороны Украины Юрий Сак допустил, что страна может мобилизовать еще больше граждан, если появится такая необходимость.

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Марина Совина
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