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10:20, 3 марта 2023Бывший СССР

На Аллее Славы в Харькове начали заканчиваться места для могил

DW: на Аллее Славы кладбища №18 в Харькове начали заканчиваться места для могил бойцов ВСУ

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

На Аллее Славы на кладбище №18 в Харькове, где хоронят погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), начали заканчиваться места для могил. Об этом на своей странице в Twitter сообщает Deutsche Welle (DW, внесено в реестр СМИ-иноагентов).

Как заявил журналистам военнослужащий украинской Национальной гвардии Владислав Сысоев, места на Аллее Славы заканчиваются из-за большого числа погибших. «Здесь много наших солдат из нашей воинской части», — добавил он.

Памятники украинским военным на Аллее Славы ставятся за государственный счет, а новые флаги взамен старых на могилы приносят волонтеры. Отмечается, что городские власти планируют расширять ее.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ готовят могилы под Артемовском (украинское название — Бахмут ) для погибших украинских солдат. Он уточнил, что захоронения решили сделать в селе Миньковка, находящемся северо-западнее населенного пункта.

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Алевтина Запольская
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