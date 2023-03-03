На Западе новую российскую группировку назвали анимешниками-националистами

Newsweek: популярная у подростков российская группировка вдохновлена аниме и национализмом

Ставшее популярным у российских подростков новое неформальное молодежное движение «Редан» вдохновлено японским аниме-сериалом Hunter x Hunter и идеями крайнего национализма. Такую версию появления группировки назвали обозреватели журнала Newsweek.

«Вопреки названию, "ЧВК Редан" не является военизированной группировкой. По словам участников, аббревиатура "ЧВК" использовалась в качестве шутки, отсылающей к частной военной компании (ЧВК) "Вагнер"», — говорится в публикации об «анимешниках-националистах».

Отмечается, что по своей сути движение вдохновлено аниме «Hunter x Hunter», в котором фигурирует преступная организация «Генэй Редан». Ее члены, называемые «пауками», собираются в группы и устраивают стычки с другими бандами. Этим обусловлено использование среди участников движения логотипов с пауком и цифрой 4 на одежде.

Обозреватели также сообщают, что, согласно информации их источников, члены движения якобы используют националистические лозунги, такие как «Россия для русских». Они конфликтуют с бандами россиян неславянской внешности, так называемыми «абу-бандитами», и футбольными фанатами, также известными как «оффники».

В феврале 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что в целях сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку и выразил мнение, что лозунг «Россия для русских» только вредит самим русским.