У россиян появилась возможность выгодно улететь в Турцию

TourDom: у россиян появилась возможность улететь в Турцию по выгодным ценам

У россиян появилась возможность бюджетно улететь на популярный курорт Турции — российские перевозчики начали распродавать авиабилеты в Анталью на март по выгодным ценам. Об этом сообщает портал TourDom.

Так, наиболее интересные для туристов варианты есть у «Азимута» — на 4 и 11 марта авиакомпания предлагает соотечественникам отправиться из Сочи в Анталью за 14,9 тысячи рублей в обе стороны. Из Минеральных Вод перелет обойдется дороже — слетать в Анталью туда-обратно 5 и 12 марта можно за 23,7 тысячи рублей.

Также выгодные предложения есть у «Победы» — на 5 и 10 марта перевозчик продает проездные документы по маршруту Москва — Анталья — Москва за 18 тысяч рублей. Жителям Казани перелет в обе стороны 5 и 11 марта на чартерах Southwind обойдется почти в 22 тысячи рублей, перелет из Санкт-Петербурга на крыльях «Аэрофлота» выйдет еще дороже — от 35 тысяч рублей на человека.

Ранее стало известно, что российские туристы стали реже отдыхать на курортах Турции по одной причине: недавние землетрясения в стране привели к падению спроса среди путешественников. При этом, по мнению специалистов, традиционный туристический поток из России к летнему высокому сезону восстановится.