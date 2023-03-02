Россияне стали реже отдыхать в Турции по одной причине

Землетрясения в Турции привели к падению спроса на отдых среди россиян

Российские туристы стали реже отдыхать на курортах Турции по одной причине — недавние землетрясения в стране привели к падению спроса среди путешественников. Об этом в интервью «Известиям» сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

При этом, по мнению специалиста, традиционный туристический поток из России к летнему высокому сезону восстановится. «Конечно, определенное падение в туристическом секторе есть. Хотя любимые курорты россиян в Турции, в общем-то, не пострадали. Кроме того, вскоре россияне сделают вывод, что, наверное, на курортах Средиземного моря достаточно безопасно», — высказался он.

Также Егармин сообщил, что Москва и Анкара продолжают обсуждать альтернативные платежные механизмы для замены карт российской платежной системы «‎Мир»‎. Однако из-за опасений санкций дискуссия ведется в непубличной плоскости. «Сейчас этот процесс вышел из публичного обсуждения, и причины понятны. Потому что если будут найдены какие-то компромиссы в этом вопросе, то уж точно их не надо раскрывать недругам, чтобы они не сделали упреждающих шагов», — отметил директор РТДС.

Ранее отечественным путешественникам предложили недельные путевки в Турцию по цене авиабилетов на Международный женский день, который празднуется 8 Марта. Так, семидневный тур с включенным перелетом, размещением и питанием в гостинице категории пять звезд в Аланье обойдется россиянам в 25,3 тысячи рублей.