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23:56, 3 марта 2023Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из разработчиков «Спутника V»

Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей «Спутника V» ученого Ботикова

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Хорошевский районный суд Москвы арестовал Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве одного из разработчиков вакцины «Спутник V», ученого Андрея Ботикова. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов.

По данным ведомства, Змановского арестовали на два месяца — до 2 мая 2023 года. Отмечается, что обвиняемый признал вину.

Об убийстве разработчика вакцины Ботикова стало известно 3 марта. По данным Следственного комитета России, 2 марта в квартире на улице Рогова фигурант поссорился с потерпевшим и задушил его ремнем. Затем злоумышленник сбежал. Однако вскоре его нашли и задержали.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Уточняется, что ранее обвиняемый уже был судим за совершение особо тяжкого преступления.

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Юлия Мискевич
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