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23:05, 3 марта 2023Россия

В российском селе загорелся супермаркет

ГУ МЧС: в башкирском селе Чишмы загорелся супермаркет «Светофор» площадью 500 кв. м

Фото: Telegram-канал / «МЧС Башкортостан»

В башкирском селе Чишмы загорелся сетевой супермаркет «Светофор» площадью 500 квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, на место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, Госкомитета Башкирии по ЧС и другие экстренные службы. Отмечается, что открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания, из горящего здания вытащили более 20 пропановых баллонов.

Организован подвоз воды. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают более 30 человек и 9 единиц техники.

Ранее в Иркутске загорелось административное здание. ЧП произошло на улице Карла Либкнехта. По предварительным данным, площадь пожара составила 200 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

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Юлия Мискевич
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