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01:03, 3 марта 2023Ценности

Ким Кардашьян опубликовала новые фото в бикини

Телезвезда Ким Кардашьян позировала в бикини в уличном душе

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась новыми фотографиями в бикини и порадовала фанатов. Соответствующий пост опубликован в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость разместила серию кадров, на которых она позирует в уличном душе в купальнике бренда Seven Swim черного цвета. Известно, что костюм представлен в ассортименте ретейлера за 120 долларов (9066 рублей). Образ бизнесвумен дополнила золотая цепь на талии и браслеты на ноге марки XIV Karats. При этом волосы предпринимательница распустила.

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Подписчики восхитились внешним видом Кардашьян в комментариях под публикацией. «Красотка», «Просто вау», «Сексуальная Ким», «Обожаю тебя», «Крутая», «Самая красивая», — высказывались поклонники под кадрами, которые набрали миллионы лайков в соцсети.

В сентябре Ким Кардашьян высмеяли в сети за нелепую походку в облегающем платье. На опубликованных кадрах видно, что телезвезде пришлось расстегнуть туфли и сильно сгибать ноги в коленях, чтобы подняться по лестнице, поскольку слишком облегающий наряд препятствовал ее движениям.

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Карина Черных
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