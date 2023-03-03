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07:53, 3 марта 2023Россия

В российском городе ребенок выпал с четвертого этажа

В Томске четырехлетний ребенок выпал с четвертого этажа, он в тяжелом состоянии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Томске четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

По данным правоохранителей, ребенка нашли под окнами дома утром в пятницу, 3 марта, он находился в квартире без присмотра родителей. Мальчика в тяжелом состоянии доставили в медицинское учреждение.

Прокуратура Томской области после случившегося в российском городе организовала проверку. На сайте регионального управления Следственного комитета (СК) также сообщается о проверке.

Ранее двух школьниц нашли под окнами 14-этажного дома в Москве на улице Генерала Кузнецова — они выпали из окна. Одна из пострадавших девочек скончалась на месте, у другой наступила клиническая смерть и за ее жизнь боролись врачи, но не смогли ее спасти.

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Анастасия Шейкина
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