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19:56, 3 марта 2023Культура

Звезда «Глухаря» прокомментировал участие актера Канахина в украинской ДРГ

Актер из «Глухаря» Дмитрий Ермак прокомментировал участие актера Канахина в украинской ДРГ

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Дмитрий Ермак, сыгравший в сериале «Глухарь-3» одну из главных ролей, поделился мнением о своем коллеге по шоу, экс-артисте Кирилле Канахине, который участвовал в диверсиях украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Слова Ермака приводят «Аргументы и факты».

«Если человек появился раз в каком-то эпизоде, сыграл сцену из разряда "принеси-подай" и вдруг его все стали называть актером только потому, что он напал на Брянскую область, тогда мне больно и обидно за профессию», — прокомментировал звезда «Глухаря». Ермак отдельно подчеркнул, что Канахина в российском обществе никто не знал.

Ранее стало известно, что одним из участников украинской ДРГ, которая совершила теракт 2 марта в приграничном районе Брянской области, оказался актер и поэт Кирилл Канахин. Отмечается, что он был партнером Ксении Собчак и Максима Коновалова по съемкам фильма «Никто не знает про секс 2», а также снимался в таких сериалах, как «Глухарь-3», «Простые истины», «Наваждение» и других.

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Сергей Равин
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