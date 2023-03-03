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17:28, 3 марта 2023Среда обитания

Звезда сериала «Офис» избавилась от жилья в Нью-Йорке

Американская актриса Минди Калинг продала квартиру в Нью-Йорке

Фото: Emma Li / XinHua / Globallookpress.com

Американская актриса, звезда комедийного сериала «Офис» Минди Калинг избавилась от квартиры в Нью-Йорке, которой владела на протяжении нескольких лет. Об этом сообщает New York Post.

Объявление о продаже квартиры появилось на рынке в сентябре 2022 года, на нее уже нашелся покупатель. Калинг попросила за жилье 2,75 миллиона долларов. Актриса владела им с 2017 года, когда купила его за 3,1 миллиона долларов. Пока неизвестно, сколько в итоге за него заплатил новый владелец.

В квартире площадью более 105 квадратных метров две спальни и столько же ванных комнат, а также кухня и гостиная. Из окон открывается вид на город. Интерьер выполнен в современном стиле в светлых тонах.

Ранее жилье в Нью-Йорке продала экс-возлюбленная Джонни Деппа американская актриса Эллен Баркин. Она выручила за пентхаус в престижном районе Вест-Виллидж 11 миллионов долларов.

Нина Ташевская
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