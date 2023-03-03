США ответили на вопрос о возможных контактах с Россией в ближайшем будущем

Госдеп заявил, что официального диалога России и США в ближайшем будущем не планируется

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс ответил на вопрос о возможных контактах с Россией в ближайшем будущем. Его слова передает РИА Новости.

По словам Прайса, американская сторона не ожидает какого-либо диалога на уровне официальных лиц в ближайшее время. Так он прокомментировал вопрос о встрече госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Индии.

Ранее кординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что условий для переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена в настоящее время нет. По его словам, Байден отмечал, что «если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире», то российский лидер рассмотрел бы возможность переговоров.