Российская чиновница снялась в купальнике на лыжах и подала в отставку

В Саратове опубликовавшая фото в купальнике и на лыжах замминистра подала в отставку

Замминистра экономического развития Саратовской области Елизавета Нечаевская снялась в купальнике на лыжах и подала после этого в отставку. Об этом сообщает информационное агентство «Взгляд-Инфо» со ссылкой на источник в аппарате главы региона.

По словам источника издания, на отставке Нечаевской настоял губернатор российского региона Роман Бусаргин. Не помогла даже протекция со стороны главы регионального Минэкономразвития Андрея Разборова, утверждает он.

Губернатору якобы не понравились ни сами фото, ни ресурс, на котором Нечаевская разместила снимки. Чиновница опубликовала их в запрещенной в России соцсети.

Последним рабочим днем Нечаевской станет 15 марта, отмечается в публикации. Отставку регионального замминистра уже утвердил губернатор, указывает автор материала. При этом сама чиновница отказалась общаться с корреспондентом издания «о своей личной жизни».

В середине февраля губернатор Саратовской области порекомендовал уволить высокопоставленных чиновников пяти районов, в должностные обязанности которых входят вопросы экономики. Еще восьми чиновникам он объявил выговоры.

Ранее в Госдуме предложили уволить вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, осудившего жертв нападений мигрантов в Екатеринбурге за легкодоступность.